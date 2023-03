Tesla-Chef Elon Musk, ein Donald Trump für Nerds

Als Corona in New York dann so richtig grassierte, machte Musk auf edlen Retter, versprach am 25. März 2020: „Giga New York (die Tesla-Fabrik, Anmerkung der Redaktion) wird so bald wie möglich für die Produktion von Beatmungsgeräten geöffnet. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Bürgern von New York zu helfen.“ Doch Beatmungsgeräte von Tesla gab es nie. Weder die New Yorker Fabrik noch ein anderes Tesla-Werk nahm jemals die Produktion von Beatmungsgeräten auf.