Tesla-Chef So gefährdet Musks Twitter-Gezeter seine Geschäfte

In den ersten vier Monaten des Jahres schickte Musk im Schnitt monatlich rund 100 Tweets ab. Doch die Zahl stieg auf etwa 400, seit Musk im Mai unter Druck geriet, die Produktion seines neuen Elektroautos Model 3 anzukurbeln, dessen Preis mit 35.000 Dollar (30.000 Euro) niedriger sein soll als die Preise früherer Modelle. Seither hat Musk Tausende neue Follower gesammelt und inzwischen fast halb so viele wie US-Präsident Donald Trump, der seine Kritiker auf Twitter ähnlich genüsslich angreift.

Hedge-Fonds-Manager Mark Spiegel, der auf fallende Tesla-Aktienkurse gewettet hat, sagt, die Tweets zeigten Musks Fans dessen wahre Persönlichkeit. Spiegel sagt, das Unternehmen, das bislang nur in zwei Quartalen profitabel war, sei hoch verschuldet und werde es schwer haben, die Vorhersage seines Chefs zu erfüllen, in der zweiten Jahreshälfte Gewinn abzuwerfen: „Es gründet sich alles auf die fanatischen Fans von Elon Musk. Sobald sie erkennen, was für eine Person sie verehrt haben, wenden sie sich sofort ab“, sagt Spiegel und vergleicht Musk mit Trump. Die beiden Männer hätten eine „erstaunliche Menge an persönlichen Schwächen gemeinsam“.