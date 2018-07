Tesla-Chef So gefährdet Musks Twitter-Gezeter seine Geschäfte

In einem Fernsehinterview hatte der britische Taucher Vern Unsworth kritisiert, dass Musk und seine SpaceX-Ingenieure ein kleines U-Boot geschickt hatten, um den Rettern der zwölf jungen Fußballer und ihres Trainers in der überfluteten Höhle in Thailand zu helfen. Das U-Boot kam nicht zum Einsatz. Unsworth nannte es einen „PR-Gag“ und sagte, es hätte ohnehin nicht funktioniert. Musk reagierte mit einem Tweet, in dem er Unsworth als „Pädo“ bezeichnete. In einem zweiten Tweet schrieb Musk, er wette, die Behauptung sei wahr. Unsworth sagte CNN, er erwäge rechtliche Schritte. Eine Sprecherin von Tesla wollte die Tweets zunächst nicht kommentieren. Am Mittwoch schrieb Musk dann bei Twitter, er habe aus Wut über Unwahrheiten gehandelt, die der britische Taucher gesagt habe. Sein Verhalten sei aber „nicht gerechtfertigt“ gewesen: „Ich entschuldige mich bei Herrn Unsworth und auch bei den Firmen, die ich als Chef vertrete. Das war mein Fehler und mein Fehler allein.“