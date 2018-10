Tesla-Chef Vergleich zwischen Musk und US-Börsenaufsicht perfekt

Musk fasst indes schon die nächsten ungewöhnlichen Projekte ins Auge. Der 47-Jährige tüftelt in größerem Stil daran, die Bordcomputer in Teslas Elektroautos zu Videospielkonsolen umzurüsten. Musk erkundigte sich bei Twitter nach den „am meisten Spaß machenden Spielen“, die auf den Touchscreens der Wagen laufen könnten. Mit einem Software-Update hatte Tesla jüngst bereits Atari-Klassiker in seinen Autos installiert, die in Parkposition mit dem Lenkrad als Joystick gespielt werden können. Das sei „nur der Start“, so Musk.