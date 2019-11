Tesla Cybertruck Musks skurrile Offerte an die Highway-Cowboys

Tesla-Fahrzeuge spalten die Gemüter. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Heimatland USA. Dort werden sie gern als Spielzeug von den „Sozialkommunisten von der Westküste“ verunglimpft. Als trojanisches Pferd einer arroganten Tech-Elite, die den Arbeitern in der Autoindustrie und Ölbranche ihre Jobs zerstören will und gleichzeitig den amerikanischen Lifestyle völlig entweihen. Highway-Cowboys sollen ihre PS-starken, dröhnenden Verbrenner gegen schlappe, vor sich hin summende Elektrokutschen eintauschen. Und irgendwann ihre Autos gar nicht mehr selbst steuern dürfen.