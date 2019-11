Tesla Cybertruck Musks skurrile Offerte an die Highway-Cowboys

Der Ball muss jedoch schon für die Investoren und zum Abschrecken der Leerverkäufer weiter hochgehalten werden. Da kommt der Cybertruck gerade recht. „Pickup-Trucks sind nicht nur das am schnellsten wachsende Segment des US-Automarktes, sondern auch das profitabelste“, streicht Morgan Stanley Analyst Adam Jonas heraus. Sie gehören zu den populärsten Autos in Amerika. Jeder sechste Neuwagen ist ein Pickup Truck, der wichtigste Absatzmarkt ist Texas.



Und die Amerikaner vergöttern ihre Trucks. Nicht nur in der Wildnis und den Weiten von Texas oder Montana, sondern auch in den Ballungszentren wie Los Angeles oder Dallas. Ihre Ladefläche ist nicht nur praktisch für den Transport von sperrigen Gegenständen oder Baumaterial, sondern fungiert auch als automotiver Sattel von hubraumstarken Möchtegern-Cowboys, denen ein normaler Geländewagen nicht imposant oder praktisch genug ist. Laut dem Statistik-Portal Statista werden allein in den USA in diesem Jahr für rund 81 Milliarden Dollar Pickups verkauft. Angeführt von der Ford-F Serie, das seit Jahrzehnten die Bestsellerliste in den USA dominiert und das profitable Produkt des Autoherstellers ist. So ist es auch bei General Motors und Chrysler. Amerikanische Pickup-Käufer lieben amerikanische Marken.