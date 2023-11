Tesla Der Cybertruck ist ein Magnet für Kunden – und Fingerabdrücke

Der Tesla-Showroom in der Luxus-Einkaufsmeile Santana Row in San Jose ist am Montag gegen 12 Uhr eher spärlich besucht, nach einem Massenandrang am Shopping-Wochenende.



Seit anderthalb Wochen hat er wie andere Tesla-Showrooms in den USA etwas ganz Besonderes zu bieten. Mitten im Geschäft steht unter Deckenstrahlern ein silbrig glänzendes Gefährt, das wie aus einer anderen Welt scheint und auch auf den Mars passen würde. Es ist der Cybertruck, dessen Marktstart Tesla-Chef Elon Musk an diesem Donnerstagmittag in der neuen Fabrik am Rande der texanischen Hauptstadt Austin bekannt geben wird, ab 20 Uhr abends deutscher Zeit.