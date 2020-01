Tesla erreicht Jahresziel Elektroauto-Bauer verkauft mehr als 360.000 Fahrzeuge

Auch in der neuen Tesla-Fabrik in Shanghai - der ersten außerhalb der USA - läuft es offenbar. Das zwei Milliarden Dollar teure Werk habe gezeigt, dass sich dort mehr als 3000 Fahrzeuge pro Woche produzieren ließen, erklärte Tesla. Das erste „Model 3“, das dort produziert wurde, soll am kommenden Dienstag (7. Januar) an einen Kunden übergeben werden. Tesla will mit dem Aufbau der Produktion in China zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: den riesigen chinesischen Markt für Elektroautos aufrollen - und die Importzölle auf Autos aus den USA umgehen.