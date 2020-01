Tesla erreicht Jahresziel Neuer Rekord und Neue Herausforderungen

General Motors wird den Bundeszuschuss im Frühjahr gänzlich verlieren. Dann stehen nur noch die Subventionen der jeweiligen Bundesstaaten zur Verfügung. Die allerdings auch gekürzt wurden, beispielsweise in Kalifornien, Heimat von Tesla und US-Bundesland mit der höchsten Dichte von Elektrofahrzeugen. Dort werden Elektroautos, die über 60.000 Dollar kosten, gar nicht mehr gefördert. Dafür allerdings seit kurzem der Erwerb von gebrauchten Elektroautos, wenn das Einkommen des Käufers bestimmte Grenzen nicht überschreitet. So sollen auch Geringverdiener in den Genuss eines Elektroautos kommen. Allerdings erheben viele US-Bundesstaaten inzwischen zusätzliche Gebühren für Elektroautobesitzer, um so die entgangenen Einnahmen aus der Mineralölsteuer zu kompensieren.