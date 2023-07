Tesla gegen die Konkurrenz Bisher war Spaß, jetzt ist Ernst

Hier Elon Musk, da die überholte alte Autowelt. So sieht es schon wieder aus in dieser Woche. Musk setzt seine (eigentlich alten) Pläne für einen Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide in Szene. Und Volkswagen zum Beispiel? Hat kürzlich die Elektroauto-Produktion in Emden gedrosselt.