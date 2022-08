Tesla-Hauptversammlung Elon Musk kündigt große Fabrik-Neubauoffensive an

Die dafür nötigen Milliardeninvestitionen für neue Fabriken und eventuelle Übernahmen will Musk aus dem Cash Flow stemmen. Der werde „wahnsinnig sein“, wenn man das Problem mit dem autonomen Fahren löst und die nötige Software dafür offeriert. Das kündigt Musk schon seit vielen Jahren an, inklusive einer Flotte aus Robotaxis, bei der jeder Tesla-Eigentümer mitmachen kann. Am Donnerstag bekräftigte er sein Ziel, autonomes Fahren ohne menschlichen Eingriff noch dieses Jahr zu lösen. „Ich schwöre“, witzelte Musk mit einem Augenzwinkern.

Auf einem Analystentag Ende September wird Tesla mehr Details über seinen Optimus Roboter verkünden. Dessen Potential sei größer als das gesamte Fahrzeuggeschäft von Tesla, bekräftigte Musk. Humanoide Roboter werden „die gesamte Wirtschaft auf den Kopf stellen“, behauptet er, weil es dadurch keinen Mangel an manueller Arbeitskraft mehr geben werde.

Und weil er so guter Laune war, machte Musk gleich noch ein paar Prophezeiungen über die Wirtschaftslage. Da Tesla so viele Rohstoffe und Materialien einkaufe, habe man viele Einsichten in die Preisentwicklung. Beispielsweise, dass die Preise für mehr als die Hälfte dieser Einkäufe über die nächsten sechs Monate nach unten zeigen. „Ich vermute, dass die Spitze der Inflation überwunden ist und wir nur eine milde Rezession haben werden.“

Die Stimmung im Raum dämpfte sich nur einmal, als Musk eingestand, dass die im November 2019 bei der Präsentation des Cybertruck genannten Preise höher sein werden, wenn der Tesla Pickup Truck im nächsten Jahr in Texas vom Band läuft. Das sei der Inflation geschuldet. Und es sieht so aus, als ob Musk hier keine Ausnahmen für Vorbesteller machen wird. Etwas, was sich wahrscheinlich nur Tesla mit seiner loyalen Fangemeinde leisten kann.

In den USA wird darüber spekuliert, ob Musk den scheidenden Volkswagen-Chef Herbert Diess für Tesla anheuert. Bei seinem Weltraumunternehmen Space X hat Musk als Operativchefin Gwynne Shotwell an seiner Seite, die seit Jahren gut mit ihrem unberechenbaren Boss harmoniert. Sie ist allerdings nicht für ein großes Ego bekannt, im Gegensatz zu Musk und Diess.

Musk äußerte sich am Donnerstag nicht zu Diess, allerdings auf eine Frage zu seiner Nachfolge. Er sehe seine Zukunft langfristig bei Tesla, vor allem bei Dingen, „die mit Produktdesign und Fertigung zu tun haben.“ Das lässt allerdings Raum für die Frage, ob er das Operativgeschäft jemand anders anvertrauen könnte.