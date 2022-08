Tesla-Hauptversammlung Er will noch mehr: Musk kündigt große Fabrik-Neubauoffensive an

Nach dem Motto: Tue Gutes und verdiene Geld dabei. Tesla werde, wenn alles wie geplant umgesetzt wird, „zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen.“ Beim Börsenwert ist Tesla mittlerweile wieder auf Kurs, die Hürde von einer Billion US-Dollar Unternehmenswert erneut zu überwinden. Am Donnerstag fehlten nur noch 33 Milliarden Dollar. Auch wegen des angekündigten Aktiensplits, bei dem Tesla-Aktionäre für jede Aktie zwei weitere bekommen sollen. Dies, so die vorläufige Auszählung, wurde am Donnerstag von den Aktionären genehmigt.



Über die nächsten zehn Jahre will Tesla mehr als 100 Millionen elektrische Fahrzeuge bauen; und zugleich über die Solarsparte die Energie liefern, um diese Autos zu fertigen und zu laden. Tatsächlich, so verkündete Musk am Donnerstag stolz, hätten Teslas Solarpaneele das bereits erreicht – für immerhin drei Millionen Fahrzeuge seit Verkaufsstart. „Vor zehn Jahren haben wir weniger als 3000 Fahrzeuge hergestellt“, sagte Musk und präsentierte eine Hockeyschläger-Zuwachskurve bei der Autoproduktion über eine Dekade, „wie sie oft bei Präsentationen vor Wagnisfinanzierern gezeigt wird, aber fast nie eintritt“, so sein Kommentar.