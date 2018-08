Tesla Warum der Rückzug von der Börse Sinn ergibt

Tatsächlich wäre es für Musk wesentlich bequemer, Tesla aus dem Sperrfeuer der Wall Street zu nehmen. Vor allem, was ihn wahrscheinlich am meisten beflügelt, um Leerverkäufern eine Nase zu drehen. Und er müsste sich nicht von Analysten teeren und federn lassen, wenn er sein Versprechen kassiert, kein zusätzliches Kapital aufnehmen. Akkus sind der größte Engpass für die Expansion von Tesla, sowohl bei Autos als auch Solar-Energiespeichern. Seine Gigafactory in Nevada reicht nicht aus. Für das Errichten von zusätzlichen Produktionsstätten in China und Deutschland braucht Musk frische Gelder. Sie befeuern Wachstum und wären damit gut angelegt.