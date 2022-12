Tesla: Musk: Nicht von der Aufregung an der Börse irritieren lassen

Tesla-Chef Elon Musk beschwichtigt nach den jüngsten Kursturbulenzen des Elektroautobauers die Mitarbeiter. „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren. Wenn wir weiterhin eine hervorragende Leistung zeigen, wird der Markt dies anerkennen“, schrieb Musk am Mittwoch in einer Email an die Beschäftigten.