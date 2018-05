Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Musk bei der Herstellung seines Model 3 zu ungewöhnlichen Mitteln greift. So verfrachtete Tesla eine neue Batterie-Produktionslinie in sechs Flugzeugen von Europa nach Kalifornien, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen vergangene Woche sagten. Mit dem Transport von Robotern und Ausrüstung per Lufttaxi soll die Akku-Produktion des Model 3 beschleunigt werden. "Wie gewöhnlich bei Tesla passiert alles in einer großen Eile und Geld scheint kein Hindernis zu sein", hieß es in den Kreisen. Tesla wollte sich am Freitag dazu nicht äußern. Ein Transport von Produktionsausrüstung auf dem Luftweg ist teuer und kommt in der Autobranche so gut wie nicht vor.