Tesla-Prognose: Elon Musk droht der Abstieg – und er hat trotzdem recht

Elon Musk ist kein Chef, der sagt, was man als Konzernchef halt so sagt. Deshalb lohnt es sich insbesondere dann gut hinzuhören, wenn sich Musk in Floskeln rettet: Tesla, sagte er am Mittwochabend, befinde sich 2024 „in einem Jahr des Übergangs“. Der Absatz des Herstellers steige in den nächsten Monaten womöglich noch „deutlich“ weniger als im vergangenen Jahr, hatte Tesla kurz zuvor die Anleger gewarnt.