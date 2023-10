Tesla Quartalszahlen: Darum bleibt Elon Musk bei seiner Preisschlacht

Trotzdem steht Tesla finanziell so stabil da wie noch nie. Der Konzern hat trotz Investitionen in neue Fabriken inzwischen 26 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, rund fünf Milliarden Dollar mehr als vor einem Jahr. Anleger schauen zudem immer in die Zukunft und da steht für Ende November die Auslieferung des lange verschobenen Pickup Trucks Cybertruck bevor, also eine Wachstumsstory.



Deshalb legte die Tesla-Aktie nachbörslich sogar leicht um 2,4 Prozent zu. Der Optimismus legte sich jedoch, nachdem Tesla-Chef Musk wenig später die Diskussion der Quartalszahlen startete, diesmal mit dem neuen Finanzchef Vaibhav Taneja an seiner Seite.