Tesla-Quartalszahlen Elon Musk: „Das ist eine Geschäftsidee so gut wie Geld drucken“

Trotzdem hält er an seinem Ziel fest, die Auslieferung jedes Jahr um 50 Prozent zu steigern. Shanghai, so erwartet Musk, werde in den nächsten Quartalen mächtig anziehen. Und die Produktion in Berlin und Austin schneller hochfahren, da man über so viel Erfahrung aus den bestehenden Werken verfüge. „Ich denke, dass wir dieses Jahr auf über 1,5 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge kommen.“ Man stehe damit immer noch ganz am Anfang, mit dem Ziel bis 2030 rund zwanzig Millionen Fahrzeuge zu verkaufen.