Tesla Quartalszahlen: Elon Musk: Wer daran nicht glaubt, sollte kein Tesla Aktionär sein

Doch der Tesla-Chef gab ihm eine kalte Abfuhr. „Wir haben alles gesagt, was wir dazu sagen wollen.“ So schmallippig wie Musk reagierte, umso mehr Zeit nahm er sich, um über sein Lieblingsthema zu parlieren: Autonomes Fahren. Inklusive dem Rat, das sogenannte Full Self Driving, das Tesla in Nordamerika anbietet, selbst auszuprobieren. In dem Modus fährt das Fahrzeug selbst, aber der Fahrer muss immer noch jederzeit eingreifen können, es ist also rein von der Definition her ein Fahrassistenzsystem. Aber laut Musk erlaubt es trotzdem einen Blick in die Zukunft. „Wer FSD nicht ausprobiert hat, kann unser Unternehmen nicht verstehen“, behauptet er. Darin liege die ganz große Wachstumschance. Tesla sei kein Fahrzeughersteller, sondern ein Anbieter künstlicher Intelligenz und Robotik.“ Benzinautos, die nicht autonom sind, werden in Zukunft so sein, als würde man ein Pferd reiten und ein Klapphandy benutzen.“