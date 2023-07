Tesla Quartalszahlen Wann bricht Elon Musk das nächste Tabu?

Am Mittwoch deutete Musk an, dass Tesla auch künftig die Preise senken wird, je nachdem wie die globale Nachfrage wächst. In China, wo sich Tesla wie andere Autohersteller verpflichten musste, den Preiskrieg nicht weiter anzuheizen, wird das nicht möglich sein. Aber in anderen Teilen der Welt gibt es diese Selbstverpflichtung nicht. Da die Preise für Akku-Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Cobalt und Grafit auf dem Weltmarkt nachgegeben haben, hat Tesla hier neuen Spielraum – mehrere Tausend Dollar pro Fahrzeug.



Musk startete am Mittwoch eine weitere Offensive. Viele Tesla-Käufer, die die Selbstfahrsoftware erworben und seit Jahren nicht wie versprochen nutzen können, ärgerten sich darüber, dass sie diese nicht auf einen neuen Tesla transferieren können. Das hielt viele Tesla Käufer davon ab, sich ein Neufahrzeug zuzulegen. Denn inzwischen müssen sie 15.000 Dollar für das Selbstfahrpaket auf den Tisch legen.