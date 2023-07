Tesla Quartalszahlen Wann bricht Elon Musk das nächste Tabu?

Und nun schaut es so aus, also ob das nächste Tabu fallen könnte, nämlich das Lizenzieren von Teslas Hardware und Software beim autonomen Fahren – wegen der jahrelangen Verspätungen und nicht eingehaltenen Versprechen das mit Abstand kontroverseste Projekt von Musk. „Wir sind in Diskussionen mit einem großen Fahrzeughersteller darüber“, enthüllte Musk bei der Vorlage der Zahlen des zweiten Quartals am Mittwochnachmittag texanischer Zeit.



Lesen Sie auch: Tesla gegen BYD – welche Aktie ist die bessere Wahl?



Noch sind die Gespräche in frühem Stadium, wie Musk präzisierte. Doch wenn tatsächlich ein namhafter Autohersteller auch hier aufspringt, wäre das ein Paukenschlag. Musk besteht darauf, dass der größte Wert von Tesla in seiner autonomen Fahrzeugsoftware liegt. Wenn diese nicht nur auf Millionen von Teslas aufgespielt werden kann – derzeitiger Preis beim Kauf eines neuen Teslas immerhin 15.000 Dollar –, sondern auch auf Fremdfahrzeuge, würde das den Profit von Tesla in bislang für Autohersteller unerreichbare Höhen heben.