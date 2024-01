Tesla-Reichweiten Kraftfahrt-Bundesamt, übernehmen Sie!

Das teuerste Teil der meisten Elektroautos, die Batterie, ist also faktisch eine Blackbox. Diese Intransparenz hat System: Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche enthüllte das Batterieanalyseunternehmen Aviloo, das mit dem ADAC und dem TÜV Süd kooperiert, was die Hersteller in der Grauzone so treiben: Sie bauen andere, meist kleinere Batterien ein, als sie offiziell angeben. Wenn die Batterie zu schnell an Leistung verliert, ändern sie an der Batterie nichts, sondern gaukeln eine Reparatur bloß vor.