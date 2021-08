Tesla-Roboter Jetzt wittert Elon Musk seine nächste Milliardenchance

Besonders Blumenthal ist in der US-Wirtschaft gefürchtet. In seinen 20 Jahren als Generalstaatsanwalt von Connecticut nahm er den Tabak-Konzern RJ Reynolds ins Visier, trieb die Monopolklage gegen Microsoft maßgeblich voran und zwang Facebook, seine jugendlichen Nutzer besser vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Wenn sich Blumenthal in etwas verbeißt, dann lässt er nicht locker. Für die Betroffenen wird es teuer.



Das hat Tesla-Anleger verunsichert. Seine überlegene Software, so hat Musk schließlich mehrfach klargestellt, sei das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zur Konkurrenz. Und eine wichtige Profitquelle. Nvidia-Chef Jensen Huang prophezeit bereits, dass Mitte der Dekade Autohersteller ihre Fahrzeuge zu Selbstkosten anbieten und Gewinne mit Funktionen wie autonomem Fahren erwirtschaften werden. Wegen des hohen Profitpotentials „stehen der Autobranche goldene Zeiten bevor“, prophezeit Huang, der mit dem Verkauf von Prozessoren daran partizipieren will. Noch in diesem Jahr will Musk autonomes Fahren auch als Abo offerieren. „Alle Autos werden automatisch und elektrisch“, bekräftigt er.