Tesla S3XY aber knapp bei Kasse

Ende des nächsten Jahres soll das Model Y zunächst in den USA auf den Markt kommen, sechs bis neun Monate später in Europa und China. Ob das die tatsächliche Zeit ist oder die berühmte „Elon Musk Zeit“ – also mit Verspätung –, wird von Interessenten, Spekulanten und Analysten in den kommenden Monaten heiß diskutiert werden.