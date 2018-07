Tesla schafft Produktionsziel Fremont baut 5000 Model 3 pro Woche

Autobauer Tesla stellt pro Woche 5000 preisgünstigere Elektrowagenmodelle her und hat damit die Zielmarke von Konzernchef Elon Musk erreicht. „Wir haben es geschafft!“, schrieb Musk in einer internen E-Mail an die Belegschaft. „Was für eine sagenhafte Leistung eines tollen Teams.“ Über die E-Mail berichtete zunächst die Webseite Electrek, später bestätigte das Unternehmen deren Echtheit.