Tesla schafft Produktionsziel Fremont baut die ersten 5000 Model 3 pro Woche

Vom Erfolg der Serienfertigung beim Model 3 hängt ab, ob sich Tesla mit seinen 40.000 Beschäftigten vom unrentablen Nischenplayer zum profitablen Hersteller wandeln kann. Denn das Modell mit einem Basispreis ab rund 29.000 Euro soll dafür sorgen, dass Tesla auch auf dem Massenmarkt Erfolg hat. Dabei kämpft der Konzern an vielen Fronten: So gab es wiederholt Unfälle mit Teslas, die Zweifel an der Sicherheit des eingebauten Autopiloten weckten. In der Schweiz entzündeten sich Akkus in einem Tesla nach einem Unfall. Der Fahrer des Wagens starb. Zudem kehrten einige Führungskräfte Tesla den Rücken. Um dies in den Griff zu bekommen, hat Musk einen umfassenden Umbau angekündigt. Und nicht zuletzt kommen Rivalen wie BMW, Daimler und Audi 2019 mit Modellen auf den Markt, die nach Meinung von Analysten Tesla zum Teil überlegen sein werden. Neben dem Model 3 bietet Tesla auch das Model S und das Model X an, die deutlich teurer sind als das Model 3.