Tesla Technisch top, finanziell flop

Musk weiß natürlich um diese Rechnungen und versprach denn auch am Mittwoch erneut, er habe „null Zweifel“, dass Tesla die versprochenen 10.000 Model 3 pro Woche „ab Ende des Jahres“ bauen könne. Das bleibt ein technischer wie finanzieller Kraftakt.



Aktuell hat Tesla bereits mehr als zehn Milliarden Dollar Schulden angehäuft und im gerade abgelaufenen ersten Quartal rund eine Milliarde seiner Barmittel verbraucht. Das Tempo des Geldverbrennens dürfte sich in den kommenden Wochen selbst im besten Fall noch nicht verringern, so dass Tesla wohl noch in diesem Jahr erneut frisches Geld besorgen muss. Aktuell verfügt das Unternehmen noch über 2,67 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln.