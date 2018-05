Tesla: Technisch top, finanziell flop

Vom Model 3 hängt entscheidend ab, ob Tesla überhaupt als Unternehmen profitabel werden kann. Nur mit einer Massenproduktion macht zum Beispiel die bis zu sieben Milliarden Dollar (in der finalen Ausbaustufe) teure, hochautomatisierte Batteriezellenfabrik in Nevada Sinn. Weitere rund vier Milliarden Dollar hat Tesla in die hochautomatisierte Autoproduktion in Fremont, Kalifornien, investiert, etwa in Schweißroboter, Lackierautomaten, Stanzen und Pressen.