Tesla Warum der Rückzug von der Börse Sinn ergibt

Seinem Chefjustitiar Todd Maron hat er mit seinen Gedankenspielen jede Menge Arbeit eingebrockt. Denn die Welle von Klagen wegen Marktmanipulation von den zahlreichen auf Aktionärsrecht spezialisierten Anwaltskanzleien ist programmiert. Hätte Musk entsprechende Pläne bereits bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen vor einer Woche offenlegen müssen, zumal er anscheinend bereits Gespräche mit Investoren geführt hat? Oder ist das am Dienstag in den frühen Morgenstunden geschehen? Ist es Taktik, damit die Leerverkäufer sich mit Tesla-Aktien eindecken müssen, um ihre Verluste zu begrenzen und damit den Kurs nach oben treiben?



Dass Gründer damit hadern, ihre Unternehmen an die Börse gebracht zu haben, hat Tradition. Der texanische Computerpionier Michael Dell war die ständige Kritik an seiner Strategie und Unternehmensführung so leid, dass er vor fünf Jahren seinen Konzern mit Hilfe von Silicon-Valley-Investoren vom Aktienmarkt nahm.