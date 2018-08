Tesla-Werk in Deutschland: Tesla will an deutsche Subventionstöpfe ran

Es war ein einziger Satz, der in einigen Landesregierungen in Deutschland und ihren Wirtschaftsförderungsgesellschaften hektische Betriebsamkeit auslöste: „Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries” (Deutschland wäre eine sehr gute Wahl für Europa. Vielleicht wäre ein Standort an der deutsch-französischen Grenze sinnvoll, nahe der Benelux-Staaten.) twitterte Tesla-Chef Elon Musk am 19. Juni über die Suche nach dem besten Standort für ein europäisches Tesla-Werk.