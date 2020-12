Tesla-Werk in Grünheide Gericht stoppt einen Teil der Rodung auf der Tesla-Baustelle

Trotzdem denkt Tesla-Gründer Elon Musk schon weiter. In Zukunft könnten 40.000 Menschen in Grünheide zwei Millionen Autos pro Jahr bauen, ließ der Autobauer bereits verlauten. Dann würde dort wohl nicht nur der kompakte Geländewagen Model Y produziert, sondern auch ein Kompaktauto für rund 25.000 Euro. Ebenfalls angekündigt ist eine Batteriefabrik, die wohl auf dem noch nicht verplanten Gelände unterhalb des neuen Bahnhofs (Ziffer 10 in der Grafik) platziert werden soll. Die Fabrik soll zunächst rund vier Mal so viele Batteriezellen herstellen wie die angekündigte Fabrik von Volkswagen in Salzgitter. Voll ausgebaut könnte die Batteriefabrik sogar zehn Mal größer sein als die von VW.

So real der Fortschritt auf der Baustelle ist und so hochtrabend die Pläne von Elon Musk auch sein mögen – rechtlich ist die Situation in Grünheide noch wackelig. Denn Tesla hat noch keine endgültigen, sondern baut allein auf der Grundlage vorläufiger Genehmigungen. Theoretisch könnte es passieren, dass das Werk im Sommer fertig ist und dann aufgrund abgelehnter Baugenehmigungen wieder abgerissen werden muss. Tesla hat sich verpflichtet, die Kosten dafür zu tragen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings sehr gering – zu groß ist der politische Wille in der Region, dass das Projekt ein Erfolg wird. Zudem ist das Vorgehen von Tesla nicht neu. Immer wieder werden in Deutschland Fabriken auf der Basis vorläufiger Genehmigungen errichtet.

Der Grund für die Eile von Tesla liegt auf der Hand. Der technische Vorsprung auf die größten Wettbewerber wie etwa Volkswagen beträgt einige Jahre. Je schneller Tesla zu einem echten Massenhersteller wird, der beim Absatz mit etablierten Autobauern mithalten und der sich aus den Gewinnen seines operativen Geschäfts finanzieren kann, umso besser kann Tesla diesen Vorsprung halten.

