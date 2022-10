Teslas Fahrzeugabsatz Die Millionengrenze wird im Oktober durchbrochen

Insgesamt hat Tesla in diesem Jahr 908.573 Fahrzeuge an die Käufer gebracht, wird also in diesem Monat erstmals die Millionen-Grenze bei der Jahresauslieferung überspringen. Im vergangenen Jahr stand man mit 935.950 Fahrzeugen bereits knapp davor. Trotzdem wird es schwer, das von Tesla-Chef Musk ausgegebene Jahresziel zu erreichen. Der versprach, jedes Jahr rund 50 Prozent beim Fahrzeugabsatz zu wachsen. Um das zu erreichen, muss Tesla in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Fahrzeuge verkaufen.