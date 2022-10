Teslas humanoider Roboter Und plötzlich klingt Elon Musk wie ein Kommunist

Musk lässt Videos zeigen, die den Roboter in einer Tesla-Fabrik zeigen, wie er Teile anhebt und dann in einem Büro Pakete ins Regal schiebt. Ein Ingenieur spricht davon, dass Teslas Autos und Roboter sich nur wenig unterscheiden – die Orientierung erledigt der Computer über Kameras und Software ganz so wie das Fahrassistenzsystem Autopilot von Tesla. Dann schieben drei Mitarbeiter einen Optimus in Kleidung auf die Bühne – der Körper ist jetzt mit metallisch schimmernden Platten verkleidet, mit einer Gürtelschnalle mit Texas-Stern. Er ist 73 Kilogramm schwer, in Brust und Bauch steckt ein großer Akku, dazu noch kleinere in den Armen, Oberschenkeln, Handgelenken und im Genick. Bewegt wird er von sogenannten Aktuatoren – Bauteilen, die elektrische Signale in mechanische Bewegung umsetzen können. Teslas Ingenieure haben das Design vereinfacht, indem sie eine Vielzahl von einzigartigen Aktuatoren in sechs Typen reduziert haben.