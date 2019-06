Test DS3 Crossback: Das Schöngeist-SUV

Die Bedienung ist in mehreren Punkten gewöhnungsbedürftig bis unglücklich. Beispiel Fensterheber: Die Knöpfe befinden sich statt in der Tür in der Mittelkonsole, zudem liegt der Hebel für das Fahrerfenster direkt unterhalb des in gleicher Weise gestalteten Hebel der Feststellbremse, was in unkonzentrierten Momenten zu Verwechslungen führen kann.

Für Entspannung sorgen Helfer wie etwa der Abstandstempomat, der den Fahrer auf langen Strecken entlastet. Auch Verkehrsschilderkennung sowie Spurhalte- und Fernlichtassistent gehören zum optionalen Ausstattungsumfang. Das Studium der Extras der von uns getesteten Ausstattungsversion Performance Line nimmt jedenfalls einige Zeit in Anspruch, was sich auch im Preis widerspiegelt, denn hier werden in Kombination mit dem starken Puretech-155-Motor mindestens 31.800 Euro aufgerufen. Zudem waren Zusatzextras in Höhe von rund sechseinhalbtausend Euro an Bord. Fast 40.000 Euro für einen Kleinwagen? Auch so gesehen bewegt sich der DS3 Crossback in einer fast schon eigenen Welt.

Bild: DS Automobiles