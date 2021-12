Testbericht Kia EV6 Top-E-Auto-Technik für die Masse – das hätte VW mit dem ID.3 gelingen sollen

Was ist das Besondere an 800-Volt-Technik? Durch die höhere Spannung sind dünnere Kabel möglich, was Material, Platz und Gewicht spart. So brauchen die Autos weniger Strom, haben mehr Reichweite und kosten weniger. Am deutlichsten spüren die Kunden die Vorteile aber beim Laden: Ist bei vielen Elektroautos schon bei unter 100 Kilowatt Ladeleistung Schluss, so schafft der Kia bis zu 225 Kilowatt. An besonders leistungsstarken Schnellladesäulen (HPC, High Power Charging) kann das Auto in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden.