In Fahrt lösen sich die vielen Pfunde gefühlt in Wohlgefallen auf. Der Egret One schiebt ordentlich an und wirkt rundum solide. Die Nervosität vieler anderer Mikroscooter ist ihm fremd, man könnte sogar vor dem Abbiegen den Arm rausstrecken, ohne ins Kippeln zu geraten. Was allerdings nicht nötig ist, schließlich hat der One neben einer gut vernehmbaren Hupe auch noch in die Lenkerenden integrierte Blinker installiert, die über die Remote betätigt werden. Hervorzuheben ist auch die LED-Beleuchtung vorne wie hinten, die für gutes Sehen und Gesehenwerden sorgt.

Bild: Rudolf Huber/SP-X