Das wäre noch in Ordnung, allerdings fiel das Laden an Schnellladesäulen enttäuschend aus. Mit 175 kW theoretischer Ladeleistung (11 kW an der Wallbox) läge der VW in seiner Klasse und dieser Disziplin sowieso nicht weit vorne. Tatsächlich erreichten wir maximal Werte um 90 kW, sodass sich die Ladezeiten von 20 auf 80 Prozent auf bis zu einer Dreiviertelstunde zogen.

Bild: Volkswagen