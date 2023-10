Der ë-C4 X 136 ist in der Basisausstattung You ab rund 36.000 Euro zu haben, womit sich im Vergleich zum stärkeren und reichweitenstärkeren Technikbruder Astra Electric, der bei rund 41.000 Euro startet, immerhin 5000 Euro sparen lässt. Selbst wenn man beim ë-C4 X noch 1000 Euro in den stärkeren Antrieb mit größerer Batterie sowie weitere 3000 Euro in die getestete Topausstattung ë-Series investiert, bleibt man mit rund 40.000 Euro weiterhin 1000 Euro unterm dem dann weniger gut ausgestatteten Basis-Astra, was wiederum eindeutig für den ë-C4 X sprechen könnte.

Bild: Citroën