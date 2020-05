Texas statt Kalifornien Texas-Gouverneur buhlt bei Elon Musk um Tesla

Rückendeckung bekam Musk am Dienstag von US-Präsident Donald Trump. Kalifornien sollte Tesla und Musk erlauben, die Fabrik zu öffnen, „JETZT“, schrieb Trump in seiner üblichen Manier bei Twitter. „Es kann schnell und sicher erledigt werden.“ Musk beantwortete bei Twitter die Frage eines Nutzers, wie der Tag in dem Werk gelaufen sei, einsilbig: „Großartig.“



Ähnlich wie der US-Präsident hatte auch Musk die Coronavirus-Gefahr von Anfang an heruntergespielt und vergangene Woche die Ausgehbeschränkungen im Alameda County als „faschistisch“ beschimpft. Der Tesla-Chef hatte auch versucht, das Werk mit seinen 10.000 Mitarbeitern als unentbehrlich darzustellen und auch in der Pandemie geöffnet zu lassen, kam damit aber nicht durch.



Für Tesla ist die Fabrik in Fremont von größter Bedeutung: Dort werden die mit Abstand meisten Fahrzeuge gebaut, während die Produktion in dem neuen zweiten Werk in China erst am Anfang steht. Der Hersteller schaffte es erst vor kurzem, nach einer langen Serie hoher Verluste stabil in die schwarzen Zahlen zu kommen und wollte in diesem Jahr die Marke von 500.000 Auslieferungen knacken.