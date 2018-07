Thomas Sedran: VW-Stratege wird Nutzfahrzeuge-Chef

Volkswagen-Strategiechef Thomas Sedran soll künftig die Nutzfahrzeug-Tochter des Konzerns leiten. Der frühere Opel-Chef tritt am 1. September die Nachfolge von Eckhard Scholz an, der seit Juli 2014 Vorstandsvorsitzender der Sparte der leichten Nutzfahrzeuge war, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Laut Volkswagen verlässt Scholz das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“. Erst am Vortag hatte der Volkswagen-Aufsichtsrat den früheren ZF-Chef Stefan Sommer zum Konzern-Einkaufsvorstand bestellt - ab Anfang 2019.