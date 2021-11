Thüringen, Rheinland-Pfalz, Hessen Sorge um Autobauer: Opel-Chef trifft sich am 19. November mit drei Wirtschaftsministern

In der Kommunikation von Opel hört sich der Plan mit den selbstständigen Werken toll an: Von einer „maximalen und effizienten Auslastung der Produktionskapazitäten“ ist da die Rede. So solle sichergestellt werden, dass alle Stellantis-Produktionsstandorte für alle Stellantis-Marken produzieren könnten. In Rüsselsheim etwa soll das mit dem Auto DS4 schon bald gelebte Praxis sein: Die ehemals zu Citroën gehörige Marke ist heute Teil des Stellantis-Konzerns mit 14 Marken (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Chrysler, Dodge, Ram und Jeep) und soll schon bald in Opels Stammwerk Rüsselsheim produziert werden. Doch die Sorgen um eine Zerschlagung von Opel sind nun nicht mehr nur unter den Mitarbeitern von Opel groß.



