Toyota GR Supra 3.0 Japans Spaßmacher

Auch wenn man im Alltag gerne auf dem Drehmoment-Peak von bärigen 500 Nm mitschwimmen mag – die Maximalzugkraft ist bis 4500 Umdrehungen abrufbar –, schreit die neu aufgelegte Supra dann und wann nach Kickdown. Prompt schaltet der achtgängige Wandlerautomat in die kleinstmögliche Übersetzung, während das Triebwerk dem verhältnismäßig leichten Zweitürer (1.495 kg leer) förmlich einen Kick verpasst. Traktion gibt es auch dank aktivem Sperrdifferenzial reichlich, doch es ist für den Motor ein Leichtes, die Grenze der Haftreibung an der Hinterachse zu durchbrechen. Mit Hilfe einer Launchcontrol gelingt es dem athletischen Coupé, binnen 4,3 Sekunden auf Landstraßentempo zu preschen. Was man indes an keiner Zahl ablesen kann, ist der reale Fahrspaß auf kurvigen, einsamen Sträßchen. Erst lässt sich der mit Hinterradantrieb gesegnete Sportler – notfalls mit dem Gaspedal – um die Kehren werfen, dann moduliert man per ultrapräziser Lenkung den Kurs, das macht ihm so schnell niemand nach. Ausgewogene Gewichtsverteilung und kurzer Radstand ermöglichen solch dynamische Manöver.

Bild: Toyota