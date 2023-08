Als Antrieb kommt in Westeuropa zunächst ein 2,8-Liter-Turbodiesel mit 150 kW/204 PS zum Einsatz. Der Vierzylinder ist an ein Achtganggetriebe gekoppelt und zieht Anhänger mit bis zu 3.500 Kilogramm Gewicht. Für 2025 ist eine 48-Volt-Mildhybrid-Variante angekündigt. Allrad ist in beiden Fällen Serie.