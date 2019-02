 Toyota Mirai im Test: Das bessere Elektroauto

Sauber durch die Stadt

Wahrscheinlich ist es nur Einbildung: Doch sobald man am Steuer des Toyota Mirai sitzt, riecht der übrige Verkehr noch viel übler als sonst. Liegt es an den tiefen Temperaturen in den Testwochen, die insbesondere Dieselautos im Zustand permanenten Kaltstarts halten? Oder zieht die japanische Brennstoffzellen-Limousine durch ihre mächtigen Nüstern einfach nur mehr Außenluft ein als andere Autos? Oder reicht vielleicht schon allein die Vorstellung der puren, reinen Eleganz der chemischen Reaktion in der Brennstoffzelle, die aus mitgeführten Wasserstoffgas und dem Luftsauerstoff nichts als destilliertes Wasser entstehen lässt – so sauber, dass man es umgehend ins Bügeleisen kippen und weiße Hemden damit bügeln könnte. Wie schmutzig mutet da im Vergleich das in gebrochenen und oxidierten Kohlenstoffketten wabernde Benzin- und Dieselabgas an? Und selbst das mit Lithium und Kobalt vollgestopfte Batterie-Elektroauto erscheint einem im Vergleich mit dem perlweißen Wasserstoffgleiter aus Toyota City wie ein seltenes Erdferkel.