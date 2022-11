Toyota Prius  Schnittig mit Stecker

Beim Antriebsprogramm verzichtet Toyota in Deutschland auf den klassischen Vollhybridantrieb, der auch schon in der vierten Generation zuletzt nicht mehr zu haben war – der Sparmotor bleibt Corolla, Yaris und RAV4 vorbehalten. Stattdessen steckt unter der Haube ein Plug-in-Hybrid, bei dem an der Vorderachse ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit einen E-Motor zusammenarbeitet. Gemeinsam stellen sie 164 kW/223 PS zur Verfügung, rund 100 PS als im Vorgängermodell. Auch die E-Reichweite soll sich in etwa verdoppeln. Genaue Distanzen nennt der Hersteller genauso wenig wie einen Normverbrauch, rund 80 bis 90 Kilometer dürften jedoch möglich sein. Die Energie dafür steckt in einem auf 13,6 kWh gewachsenen Akku, der per Kabel oder über das optionale Solardach geladen wird. Toyota verspricht bis zu 1.250 Kilometer Gratis-Reichweite pro Jahr.

Bild: Toyota