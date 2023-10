Toyota & Co. Warum Japans vielgescholtene Autoindustrie am Ende Recht behalten könnte

Vor allem aber rückt er das Bild von Toyota zurecht: Die Japaner seien nach wie vor der größte Hersteller der Welt, seien in Europa auf dem höchsten Marktanteilsniveau der Firmengeschichte und in den USA nicht so weit davon entfernt. Und das alles bislang fast vollständig ohne BEV. Dazu komme der Heimatmarkt als schier uneinnehmbare Festung und ein vergleichsweise bescheidenes Engagement in China, das die Abhängigkeiten viel kleiner hält als etwa bei den deutschen Herstellern. „Ganz so falsch kann der Kurs also nicht sein“, sagt Kipferler und ist mit dieser Meinung nicht allein: Auch Automobilwirtschaftler Ferdinand Dudenhöffer lobt Toyota für seine schiere Größe und die damit unerreichten Skaleneffekte. Das war beim Hybridantrieb so und das könnte – wenn auch mit Verspätung - beim Akku-Auto genau so kommen, ist der Experte überzeugt.