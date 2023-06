Transformation der Autobranche Ford zeigt, wie man es nicht macht

Eine Weile sah es so aus, als könne Ford die mangelnde Kompetenz bei E-Autos durch ein interessantes Investment ausgleichen, die Beteiligung am amerikanischen E-Auto-Startup Rivian. 2021 katapultierte der Höhenflug der Rivian-Aktie den Gewinn bei Ford in luftige Höhen. Doch 2022 folgten Abschreibungen wegen des Rivian-Investments in Höhe von 7,4 Milliarden Dollar und somit ein Jahresverlust auf Konzernebene von 2,2 Milliarden Dollar. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem die meisten Autohersteller hohe Gewinne einfuhren, weil sie Corona-bedingt die meisten Autos ohne Rabatte absetzen konnten, rutschte Ford in die roten Zahlen.