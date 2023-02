Transformation Warum die Autoindustrie neue Managerinnen braucht

Es herrscht große Einigkeit darüber, dass nicht nur der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, sondern Krisen wie Klimaveränderung und Artensterben – um nur die größten Gefahren zu nennen – tiefgreifende Veränderungen erzwingen. Dazu kommen die erheblichen Veränderungen aufgrund bahnbrechender Entwicklungen wie Digitalisierung und Anwendung der künstlichen Intelligenz (KI). Die gesamte Industrie wird damit einer umfassenden Transformation unterzogen. In der Führung von Organisationen, in Politik wie in den Unternehmen brauchen wir Menschen, die diesen Transformationsprozess steuern. Nicht nur der Ökonom Marcel Fratzscher bezeichnet die Aus- und Weiterbildung als das wichtigste aktuelle Handlungsfeld für Politik und Gesellschaft. Die deutschen Autobauer stehen vor drei gewaltigen Herausforderungen: Aus Klimagründen muss erstens die Antriebstechnik komplett und kurzfristig auf nicht fossile Antriebe umgestellt werden. Zweitens wird das autonome Fahren nur umgesetzt werden können, wenn IT und KI zu den Kernkompetenzen der Autohersteller gehören, die sich zu Mobilitätskonzernen transformieren müssen. Und drittens werden sich sowohl die Märkte als auch Zulieferketten dramatisch verändern, sowohl aus technologischen als auch geopolitischen Gründen.