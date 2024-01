Transformation Wie BMW sein Stammwerk bei voller Produktion in ein E-Auto-Werk umbaut

Ein neues Fabrikkonzept namens iFactory soll aber die Kosten auch in München drücken. Ziel sei, die Produktionskosten je Einheit gegenüber 2019 bis 2025 um ein Viertel zu senken, so Nedeljkovic. Trotz der Inflation sei man „auf Zielkorridor“. „Digitalisierung ist kein Ziel, sondern Mittel zum Zweck, um die Menschen zu unterstützen und die Prozesse zu verbessern“, erklärt Werksleiter Weber. Zum Beispiel versorgt eine Handy-App die Meister des Autobauers in sämtlichen Werken übersichtlich auf einem Dashboard mit allen relevanten Daten ihres Bereichs. Wenn ein Meister in einem Werk in China ein technisches Problem hat, kann er eine Abfrage starten, ob dieses Problem in BMWs internationalem Werksverbund bereits aufgetaucht ist – und falls ja, die Problemlösung nachvollziehen.