Traton-Chef Renschler Gemeinsame E-Antriebe mit Toyota-Tochter geplant – könnte auf Fusion hinauslaufen

Der Nutzfahrzeughersteller Traton strebt trotz der Corona-Krise die Übernahme von Wettbewerbern an. Das sagte Traton-Chef Andreas Renschler im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Wir brauchen eine gewisse Größe und eine globale Aufstellung, um am Markt vorne mit zu spielen“, so Renschler. „Dazu braucht man nicht zwingend eine Akquisition, auch über strategische Partnerschaften können wir diesem Ziel näherkommen.“